ماذا قالت الصحف البرازيلية بعد الفوز على منتخب مصر بالأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تأهل المنتخب البرازيلي الأولمبي، إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عقب فوزه على المنتخب الأولمبي المصري.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره المصري، بهدف نظيف، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، ليودع الفراعنة الأولمبياد.

ونستعرض لكم أبرز عناوين الصحف البرازيلية على هزيمة المنتخب المصري:

صحيفة "Oglobo"

البرازيل تتفوق على مصر بنتيجة ضعيفة

قالت الصحيفة البرازيلية، أن المنتخب الأولمبي البرازيلي حقق نتيجة الفوز على نظيره المصري، بنتيجة ضعيفة.

وأشارت الصحيفة أن المنتخب البرازيلي لم يقدم الأداء المطلوب، مثلما ظهر في بداية الأولمبياد.

وشددت الصحيفة البرازيلية، أنه على الرغم من ذلك، فإن البرازيل لديها الأمل في الحصول على ميدالية، وقد يكونوا الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

صحيفة "Correiobraziliense"

البرازيل تُقصي مصر وتتأهل للمرة الثامنة

احتفت الصحيفة البرازيلية، بتأهل المنتخب البرازيلي الأولمبي إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في الأولمبياد، بعد فوزه على المنتخب الأولمبي المصري.

وقالت الصحيفة، إن المنتخب البرازيلي نجح في الوصول لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد دورات 1976 في مونتريال، 1984 في لوس أنجلوس، 1988 في سيول، 1996 في أتالانتا، 2008 في بكين، 2012 في لندن، وأخيراً 2016 في ريو دي جانيرو.

وأشارت الصحيفة البرازيلية، إلى أن البرازيل على بُعد مباراة واحدة فقط لضمان ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم.

صحيفة "estadao"

البرازيل تقاتل من أجل الميدالية

عنونت الصحيفة البرازيلية، تقرير مباراة البرازيل ومصر، بأن منتخب السيلساو يتأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بالأولمبياد، ليواصل القتال على ميدالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المنتخب البرازيلي الأولمبي استطاع الفوز على منتخب مصر، ليتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد.

وشددت الصحيفة البرازيلية، أن منتخب البرازيل دخل مرحلة القتال على ميدالية في منافسات كرة القدم بالأولمبياد.