شوقي غريب: خرجنا من الأولمبياد بشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن فريقه ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بشرف، مشيراً الى أنه لا يحب سرد الأعذار.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي بهدف نظيف في ربع نهائي أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة "لا أحب سرد أي أعذار، لن أقول أن لاعبي الأهلي تواجدوا مبكراً أو متأخراً، لقد تواجدوا معنا وشاركوا في التدريبات والمباريات بكل قوة، مباراة البرازيل لم تكن سهلة".

وتابع " لعبنا أمام 4 منتخبات قوية، إسبانيا والأرجنتين واستراليا والبرازيل، 4 مدارس كروية تتواجد باستمرار في كأس العالم، لقد سنحت لهم كثير من الفرص ونحن كذلك، لكن من يستغل الفرص يفوز في النهاية".

واستمر "لا ننظر للنتيجة الخسارة بهدف أو اثنين، في النهاية تلك الأدوار خروج المغلوب ونحن خرجنا، هذا الجيل سيكون ضمن الصف الأول لمنتخب مصر الأول في الفترة المقبلة، لعبوا أمم أفريقيا وأولمبياد وخرجوا من دور الـ8 في الأولمبياد".

واختتم "خرجنا بشرف وشكل إيجابي، كان يمكن يكون في أفضل من هذا المستوى، لكننا لعبنا 4 مباريات قوية في وقت قليل جداً، أمر صعب، أشفق على اللاعبين".