"ما تخسروش بعض".. حجازي يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الخروج من الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ودع الفراعنة منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد الخسارة بهدف دون رد من المنتخب البرازيلي في المباراة التي جرت اليوم السبت.

ووجه أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، كلمة لعناصر المنتخب الأولمبي عقب الخسارة أمام البرازيل في ربع النهائي، من خلال اجتماع مع اللاعبين:

"لا تخسروا بعضكم كأصدقاء داخل الملعب وخارجه لأي نتيجة، هذه هي الأشياء الباقية، كرة القدم ليست باقية، هذه هي الأمور الأهم، أحب أن أشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بالنيابة عن الثلاثي الكبير في الفريق".

واختتم: "أنا أتشرف أنني كنت معكم، أشكركم على الفترة التي قضيتها، كنت أتمنى أن نساعد أكثر وأكثر، آسف لو حد منا قصر في أي أمر، أعتذر لكم جميعًا لو كنت تكلمت بخصوص أي أمر، أرجو أن تتحملوني، كنت سعيدا بالتواجد معكم".