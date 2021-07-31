أول تعليق من شوقي غريب بعد الهزيمة من البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي للاعبيه، عقب الخسارة أمام البرازيل ووداع الأولمبياد.

وودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 عقب الخسارة بهدف دون رد أمام البرازيل في ربع النهائي.

وفور نهاية المباراة اجتماع شوقي غريب مع لاعبيه في ملعب المباراة ووجه رسائل لعناصر الفريق ووجه عدد من الرسائل المقتضبة.

وقال غريب: "أشكركم على المجهود، خرجنا من منتخب البرازيل، منتخب مرشح بقوة للفوز بالميدالية، لا تشغلوا بالكم بأي شيء، لا تفقد صداقتك التي كونتها هنا في المنتخب الأولمبي الذي انتهي اليوم."

وأكمل: "علينا أن نحافظ على هذا القوام لهذه المجموعة، أنتم الآن عناصر المنتخب الأول ومستقبله، لقد أديتم حتى أخر ثانية في عمر المباراة وكان من الممكن أن نتعادل وكان من الممكن أن نستقبل هدف ثاني."

واختتم حديثه: "شكرًا لكم جميعا."