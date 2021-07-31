إيكاردي يعلن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان وسط ترقب روما ويوفنتوس

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كشف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، عن قراره النهائي بشأن الاستمرار مع العملاق الفرنسي في الموسم المقبل.
وأبدى ناديا يوفنتوس وروما رغبتهما في التعاقد مع ماورو إيكاردي خلال الميركاتو الصيفي 2021، إلا أن طلبات باريس سان جيرمان المادية دفعت الناديين للانسحاب من الصفقة.
ويرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل المهاجم الأرجنتيني في الصيف الحالي، وهو ما لا تستطع العديد من الأندية تلبيته بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولكن الدولي الأرجنتيني حسم الأمر بالاستمرار داخل ناديه باريس سان جيرمان، بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مكتوباً عليها: “الموسم المقبل وبعد المقبل، سأبقى في باريس سان جيرمان”.
وتابع: “لم يكن هناك أي شك حول هذا الأمر على الإطلاق”.
ومن المحتمل أن يشارك إيكاردي بشكل أساسي في مباراة الغد، الأحد أمام ليل في بطولة السوبر الفرنسي في انطلاق موسم باريس سان جيرمان المحلي.
الجدير بالذكر أن إيكاردي كان قد انتقل على سبيل الإعارة في البداية من إنتر ميلان في صيف 2019، قبل الانتقال النهائي في العام الماضي مقابل 60 مليون يورو.
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