مشاهدة مباراة يوفنتوس ومونزا في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة المباراة الودية الإيطالية الخالصة بين يوفنتوس ومونزا في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

تقام مباراة يوفنتوس ومونزا على استاد بريانتيو في مونزا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ومونزا على قناة Italia 1، المفتوحة على القمر الصناعي هوت بيرد 6-1، على تردد 11919، باستقطاب عمودي، ترميز 27533، وبمعدل تصحيح 2/3.

يواصل يوفنتوس استعداداته لموسم 2021/2021، بمباراة ودية أخرى ضد فريق الدوري الايطالي الدرجة الثانية “مونزا”، بعدما لعب أمام “تشيزينا” الأسبوع الماضي، وانتصر بنتيجة (3-1)، حيث سجل كوني دي وينتر، ويستون ماكيني، وماتياس سولي لصالح البيانكونيري.

وتعتبر المباراة الماضية لفريق يوفنتوس هي الأولى التي يشرف عليها المدرب ماسيمليانو أليجري في فترته الثانية. بعد أن قاد الفريق إلى 11 لقبًا في خمس سنوات خلال ولايته الأولى.

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات يوفنتوس يوم 26 يوليو الماضي، ووفقًا لمصادر إيطالية، من المرجح أن يبدأ أمام مونزا. ومن المتوقع أيضًا أن يظهر السويدي ديجان كولوسيفسكي.

وقد لا يشارك باولو ديبالا في المباراة على الرغم من استئناف تدريباته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشاع أن أليجري يريحه، بنية مشاركته ضد برشلونة الأسبوع المقبل في كأس جوان جامبر.

ولم ينظم يوفنتوس أي مباراة ودية أخرى حتى الآن بعد مواجهة برشلونة، على الرغم من تبقي أكثر من 20 يومًا على بداية مشواره في الدوري الايطالي، حيث يحل ضيفًا على أودينيزي في ملعب الفريولي، يوم الأحد 22-8-2021.