حصاد المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو 2020 | نتائج سلبية بخروج منتخب القدم وثنائي الرماية في المركز الأخير

سيطرت النتائج السلبية على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم السبت خلال المنافسة في أكثر من لعبة سواء كانت فردية أو جماعية، أبرزها سقوط منتخب مصر لكرة القدم أمام البرازيل، كما ودع لاعب الجمباز سيف شريف اللبطولة، وجاء ثنائي مصر الرماية تراب في المركز الأخير.

ويستعرض موقع “الخليج 365” منافسات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، يوميًا وذلك في التقرير التالي..

خرج منتخب مصر الأولمبي، من أولمبياد طوكيو 2020، بدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، على ملعب سايتاما.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نصف نهائي الأولمبياد، ليضرب موعدًا مع المكسيك التي أطاحت بمنتخب كوريا الجنوبية، كما صعد منتخب اليابان بعد فوزه على نيوزلندا ليواجه المنتخب الإسباني الذي فاز على كوت ديفوار.

وفشل المنتخب المصري في التسجيل للمباراة الثالثة بأولمبياد طوكيو، إذ لم يسجل أي هدف في مباراة إسبانيا (0-0) مباراة الأرجنتين (1-0) ومباراة البرازيل، ولم يحرز سوى هدفين فقط في البطولة أمام أستراليا.

وودعت الزهراء محمد شعبان منافسات الرماية بالبندقية من 50 متر، منافسات فردي السيدات، بعدما حلت في المركز الـ 35، وحققت الزهراء 383 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح 383 نقطة، أما في وضع الوقوف 372 نقطة، والنتيجة إجمالا 1138 نقطة.

ولم ينجح لاعب الجمباز سيف شريف، في التأهل إلى نهائيات منافسات جمباز الترامبولين، بعد احتلاله المركز العاشر من أصل 16 مشتركاً، وحقق في المحاولة الأولى 45.810 نقطة، وحقق في المحاولة الثانية 50.380، ليصل مجموع نقاطه إلى إجمالي 96.190 نقطة، ليودع الأولمبياد.

احتل ثنائي الرماية ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة، المركز الـ16 من أصل 16 فريقًا من منافسات الرماية «تراب» زوجي المختلط، وجاء إجمالي الرميات الناجحة للثنائي المصري، ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة، 138 رمية من أصل 150، لتنتهي آمالهما في الوصول للنهائي ويودعا البطولة.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أولمبياد طوكيو 2020، بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة، ولم تحصد حتى الآن سوى ميداليتين برونزيتين عن طريق ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.