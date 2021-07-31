مشاهدة مباراة اياكس ولايبزيج في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة اياكس ولايبزيج في تحضيرات الموسم الجديد 2021-2022، ضمن مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة اياكس ولايبزيج الودية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، وتقام على ستاد Das.Goldberg في النمسا.

وتنقل مباراة اياكس ولايبزيج الودية على القناة الرسمية للناديين على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يدخل اياكس أمستردام الهولندي مباراة اليوم بعد ان خاض خمس مباريات ودية خلال شهر يوليو الجاري، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقائين.

وكان أول لقاء ودي لفريق اباكس أمام هارلم الهولندي والذي شهد فوزاً عريضاً للأمسترداميون بسداسية نظيفة، وفي اللقاء الودي الثاني تعادل أمام كي في في كويك 20 الهولندي بهدف مقابل هدف.

ثم فاز بعدها أياكس في لقاءه الودي الثالث أمام بادربورن الألماني بنتيجة 4-1، وفي اللقاء الرابع فاز على اندرلخت الألماني بثائية نظيفة، قبل أن يتعادل أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ بنتيجة 2-2.

ومن المقرر ان يختتم اياكس الهولندي استعداداته للموسم الجديد بمواجهة ليدز يونايتد الانجليزي يوم 4 أغسطس المقبل، قبل أن يعود للمنافسات الرسمية يوم 7 أغسطس عندما يخوض مباراة كأس السوبر الهولندي أمام ايندهوفن على ملعب يوهان كرويف آرينا.

على الجانب الآخر لعب ريد بول لايبزيج الألماني مباراتين وديتين خلال شهر يوليو الحالي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث فاز في اللقاء الأول أمام ألكامار الهولندي بهدف دون مقابل، وتعرض الثيران الحمراء للهزيمة في اللقاء الثاني أمام مونبلييه الفرنسي 1-2.

ويستهل لايبزيج مشواره في الموسم الجديد يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ألمانيا عندما يحل ضيفاً على فريق ساند هاوزن.