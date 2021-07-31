الميركاتو الصيفي 2021 | اتالانتا يعزز قلب دفاعه من هيلاس فيرونا

انضم المدافع الإيطالي ماتيو لوفاتو إلى أتالانتا مقابل 8 مليون يورو، قادمًا من هيلاس فيرونا، في صفقة انتقال نهائية بعقد لمدة 5 سنوات.

كان لوفاتو مرتبطًا بالعديد من أندية الدوري الإيطالي، بما في ذلك ميلان وإنتر، لكن أتالانتا توصل إلى اتفاق مع فيرونا.

لوفاتو البالغ من العمر 21 عامًا، شارك لأول مرة في السيريا أي مع هيلاس فيرونا في موسم 2019/2020، لكنه لعب أول موسم كامل له في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث شارك في 25 مباراة تحت قيادة المدرب إيفان يوريتش.

والجدير بالذكر أن، نادي برشلونة كان يرغب في التعاقد مع المدافع الإيطالي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، حسبما ذكرت التقارير الصحفية.