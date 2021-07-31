إبراهيم سعيد: شوقي غريب تعامل مع المباراة كأنها مجرد رحلة سياحية لطوكيو

انتقد لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بعد الخروج من أولمبياد طوكيو 2020 من دور ربع النهائي، مطالبًا بألا يدافع عنه أحد.

وودع منتخب مصر الأولمبي، أولمبياد طوكيو 2020، من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، على ملعب سايتاما.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نصف نهائي الأولمبياد، ليضرب موعدًا مع المكسيك التي أطاحت بمنتخب كوريا الجنوبية، كما صعد منتخب اليابان بعد فوزه على نيوزلندا ليواجه المنتخب الإسباني الذي فاز على كوت ديفوار.

‏وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: ” ‏الحارس محمد الشناوي هو الأفضل، ويستحق التقدير من الجميع وكابتن شوقي غريب تعامل مع المباراة، بأنها مجرد رحلة سياحية إلى طوكيو”.

‏وتابع حديثه: “‏إللي هيطلع يطبل لشوقي غريب ويقول أداء مشرف يبقي عمرنا ما هنتقدم، الأداء المشرف يتقال علي منتخب كوت ديفوار، هو ده الأداء المشرف كفايه تطبيل بقى ارحمونا العالم والحياه بتتغير، كفاية مصالح بقى”.

وفشل المنتخب المصري في التسجيل للمباراة الثالثة بأولمبياد طوكيو، إذ لم يسجل أي هدف في مباراة إسبانيا (0-0) مباراة الأرجنتين (1-0) ومباراة البرازيل، ولم يحرز سوى هدفين فقط في البطولة أمام أستراليا.