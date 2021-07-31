ميدو: الكرة التي نلعبها انتهت من العالم كله.. وفي لاعبين إمكانيتهم قليلة

شن لاعب الزمالك وتوتنهام ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، هجومًا على المنتخب المصري الأولمبي والمدير الفني شوقي غريب، بعد الخروج من أولمبياد طوكيو 2020 من دور ربع النهائي.

وودع منتخب مصر الأولمبي، أولمبياد طوكيو 2020، من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، على ملعب سايتاما.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نصف نهائي الأولمبياد، ليضرب موعدًا مع المكسيك التي أطاحت بمنتخب كوريا الجنوبية، كما صعد منتخب اليابان بعد فوزه على نيوزلندا ليواجه المنتخب الإسباني الذي فاز على كوت ديفوار.

‏وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “بصراحه احنا وحشين أوي وفي لاعيبة إمكانيتها قليلة جدًا، والكابتن شوقي وهو مغلوب كان عايز يخرج كده، مش مشكله اطلع ١-٠ قدام البرازيل”.

‏وتابع حديثه: “الكرة التي نلعبها بنلعبها دي انتهت من العالم كله، والنبي يا جماعه ما حدش يقول براڤو وأداء مشرف وأتغلبنا من البرازيل واحد بس، أحنا ما بنلعبش كرة ليها علاقه بالكرة اللي بنشوفها في كل حته”.

وفشل المنتخب المصري في التسجيل للمباراة الثالثة بأولمبياد طوكيو، إذ لم يسجل أي هدف في مباراة إسبانيا (0-0) مباراة الأرجنتين (1-0) ومباراة البرازيل، ولم يحرز سوى هدفين فقط في البطولة أمام أستراليا.