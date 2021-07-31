مشاهدة مباراة ميلان ونيس في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة إحدى مباريات اليوم الودية بين ميلان ونيس ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

تنطلق مباراة ميلان ونيس في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت المصرية الأولى المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، بصوت بلال علام، كما تنقل على قناة الشارقة الرياضية الاماراتية بصوت المعلق الرياضي الاماراتي راشد عبد الرحمن.

ويستضيف ملعب أليانز ريفيرا التابع لنادي نيس هذه المقابلة المرتقبة بالنسبة للجمهور الفرنسي والذي سمح بحضور نسبة منه.

ولم يسبق للفريقين أن تواجها في أية منافسة أوروبية بسبب ضعف مشاركات نيس الذي يُصنف ضمن أندية الوسط في الدوري الفرنسي خلال النصف قرن الماضي، حيث فاز بلقب اللي آ 4 مرات جميعهم في فترة الخمسينيات (1950 و1952 و1956 و1959).

ويرجع آخر لقب تُوج به نادي نيس إلى عام 1997، حين هزم يانجون في نهائي كأس فرنسا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الايجابي 1/1 على ملعب حديقة الأمراء في باريس، وسجل هدف نيس آنذاك نجم الدفاع الجزائري يوسف سليمي.

ولعب ميلان مباراة ودية وحيدة في افتتاح تحضيراته للموسم الجديد كانت ضد نادي مودينا الإيطالي وانتهت بفوزه بنتيجة 5/صفر، وسجل الأهداف براهيم دياز ورافا لياو وتوموري وكرونيتش وثيو هيرنانديز خلال الشوط الأول.

على النقيض خاض نيس 5 مباريات ودية في الفترة من 3 إلى 24 يوليو، لكنه اكتفى بفوز وحيد حققه أمام دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 1/2، وخسر أمام لاوزان وباستيا ويونيون برلين، وتعادل مع دويز في مستهل التحضيرات بنتيجة 1/1.

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