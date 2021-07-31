مشاهدة مباراة برشلونة وشتوتجارت في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة برشلونة الإسباني وشتوتجارت الألماني الودية في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

تقام مباراة برشلونة وشتوتجارت على ملعب مرسيدس بينز ارينا بمدينة شتوتجارت في ألمانيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة برشلونة وشتوتجارت على قناة برسا تي في، المتواجدة على القمر الصناعي أسترا L1 على تردد 10758، بمعدل ترميز 22000، واستقطاب عمودي، وقناة الشارقة الرياضية الإمارتية المفتوحة على نايل سات.

لعب برشلونة مباراتين وديتين ضمن استعدادات الموسم الجديد 2021/2022، الأولى أمام فريق الدوري الاسباني الدرجة الثالثة “ناستيك دي تاراغونا” يوم الأربعاء الماضي 21 يوليو، على ملعب يوهان كرويف، وفاز برباعية نظيفة.

والثانية أمام جيرونا يوم 24 يوليو على ملعب يوهان كرويف، وتمكن البرسا من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمشاركة الوافد الجديد، النجم الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وسيواصل برشلونة مبارياته التحضيرية بمواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 4 أغسطس المقبل، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء يوفنتوس يوم 8 أغسطس في كأس جوهان غامبر.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.