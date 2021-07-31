نتيجة مصر والبرازيل في اولمبياد طوكيو 2020.. السيليساو تقهر الفراعنة وتبلغ المربع الذهبي

تعرف على نتيجة مباراة مصر والبرازيل لحساب ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

بلغ منتخب البرازيل المربع الذهبي في منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أطاح بمنتخب مصر من ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب البرازيل أمام مصر، مهاجم نادي هيرتا برلين الألماني، ماتيوس كونها في الدقيقة (37)، من زمن الشوط الأول، بصناعة من مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون.

جاءت بداية المباراة حذرة بين المنتخبين، وصنع منتخب مصر الفرصة الأولى في الدقيقة (13)، حينما أرسل أحمد فتوح كرة عرضية من الجهة اليسرى، أبعدها مدافع البرازيل لتصطدم برأس أكرم توفيق وتمر بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ورد المنتخب البرازيلي بعدها بثلاثة دقائق عن طريق أنتوني، الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت أعلى من المرمى بقليل.

واستحوذ السيليساو على الكرة بعد ذلك وفرض أسلوبه في ظل تراجع منتخب مصر إلى مناطقه الدفاعية، وكان ريتشارليسون قريب من افتتاح التسجيل في الدقيقة (28) بتسديدة ارتطمت في قدم كريم العراقي وكادت تخدع الحارس محمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة.

وظهرت مصر هجوميًا من جديد في الدقيقة (34)، حين سدد أحمد فتوح كرة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح منتخب البرازيل في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (37)، عن طريق المهاجم ماتيوس كونها بصناعة من ريتشارليسون.

وتسلم ريتشارليسون كرة على الجهة اليسرى تقدم بها إلى حدود منطقة الجزاء، قبل أن يمرر كرة وضعت كونها في مواجهة المرمى، ليروضها ويسدد كرة على يمين شباك الحارس محمد الشناوي.

وكاد المنتخب البرازيلي يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، بعدما تحصل على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، تولى تنفيذها دوجلاس لويز وسدد كرة مرت بمحاذاة القائم.

الشناوي يحفظ ماء وجه الفراعنة

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ محمد الشناوي منتخب مصر من تلقى الهدف الثاني ببراعة، حينما تصدى لكرة المهاجم ماتيوس كونها من إنفراد صريح، لتخرج إلى الركنية.

واصل الشناوي تألقه في الدقيقة (55)، بعدما تلقى الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل كرة في وضعية شبه إنفراد داخل منطقة الجزاء ولكن حارس الأهلي خرج من مرماه بسرعة ونجح في إبعاد تسديدة جويلهيرم أرانا.

وحاول دوجلاس لويز مضاعفة النتيجة للبرازيل، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (59)، مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وتحصل منتخب مصر على الركلة الركنية الأولى له في اللقاء عند الدقيقة (64)، تولى تنفيذها رمضان صبحي وأرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها صلاح محسن برأسية قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وضاع هدف محقق على المنتخب البرازيلي في الدقيقة (67)، بعد إنفراد تام للبديل باولو سيرجيو داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة.

استمرت محاولات المنتخب المصري الخجولة على المرمى البرازيلي، وسدد صلاح محسن كرة من زاوية صعبة في الدقيقة (69)، وصلت سهلة في يد الحارس سانتوس.

وفي الدقيقة (74)، حاول باولو سيرجيو تعويض كرة الإنفراد الضائعة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن محمد الشناوي تصدى لها بثبات وسيطر على الكرة.

وحاول صلاح محسن تعديل النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة (86)، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أدربار ميلو دوس سانتوس بثبات، لتنتهي المباراة بفوز البرازيل على الفراعنة بنتيجة (1-0).

شاهد فيديو اهداف مصر والبرازيل في اولمبياد طوكيو 2020