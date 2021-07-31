صفقات ريال مدريد | مكافأة كبرى لإغراء مبابي حال انضمامه في الميركاتو الصيفي 2022

يجهز رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مكافأة كبرى للجناح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حال انضمامه مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل 2021/2022.

وأبلغ كيليان مبابي مسؤولي نادي باريس سان جيرمان برفضه تجديد عقده الذي ينتهي الموسم القادم، تاركًا قرار البيع الصيف الحالي أو الرحيل مجانًا الصيف المقبل في يد النادي العاصمي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022، ويأمل ريال مدريد في التعاقد معه مجانًا دون دفع أي مبالغ لصالح النادي الفرنسي.

ولكن نادي باريس سان جيرمان متمسك باستمرار كيليان مبابي حتى الآن ويكثف محاولاته من أجل تجديد عقده من خلال تقديم راتب ضخم له آملًا في تغيير قراره.

وانتظر نادي ريال مدريد خلال الشهرين الماضيين لإعطاء الفرصة أمام باريس سان جيرمان لتحديد موقفه من بيع كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي 2021، والاستفادة ماديًا من رحيله.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، يرغب ريال مدريد في الفوز بخدمات مبابي، ويغريه بتقديم مكافأة كبرى قيمتها 40 مليون يورو إذا انضم مجانًا.

هذا الرقم لا يقارن بما دفعه ريال مدريد لصالح مدافعه الجديد وظهيره الأيسر ديفيد ألابا، عندما انضم من بايرن ميونخ قبل أسابيع مجانًا بقيمة 17 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن من ريال مدريد يحاول أيضًا حسم صفقة مبابي قبل نهاية الميركاتو الصيفي 2021 ، من خلال التفاوض مع باريس سان جيرمان، ولكن إذا فشل سينتظر حتى الصيف المقبل.