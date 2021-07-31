أولمبياد طوكيو 2020 | أكرم توفيق يغيب عن نصف النهائي و5 لاعبون مهددون

تأكد غياب لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي أكرم توفيق، عن مواجهة نصف النهائي أولمبياد طوكيو 2020 (الفائز من مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك)، في حال تخطي الفراعنة لقاء البرازيل في ربع النهائي.

وتأخر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما الأن على ملعب سايتاما، ضمن منافسات دور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وأشهر الحكم الأسترالي كريستوفر بيث، البطاقة الصفراء في وجه أكرم توفيق في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد عرقلة لاعب البرازيل، ليحصل على البطاقة الثالثة ويغيب عن المباراة المُقبلة للإيقاف.

ويعتبر 5 لاعبون مهددون بالإيقاف أيضًا عن المباراة المُقبلة في حال التأهل وهم أحمد حجازي وأحمد أبوالفتوح وأسامه جلال وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي، إذ حصل أحدهم على البطاقة الصفراء يغيب رسميًا.

ويدير المواجهة الحكم الأسترالي “كريستوفر بيث”، ويساعده مواطنيه أنتون سكينتن ولاكرينديس جورج، بالإضافة إلى الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع، ويتواجد في الفار، الايطالي ماركو جايدا، والإسباني كادرا جاليرمو.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020 بسيناريو مثير على حساب الأرجنتين، بعد أن فاز الفراعنة في الجولة الثالثة من دور المجموعات على أستراليا بثنائية أحمد ريان وعمار حمدي، ليتخطى التانجو بفارق الأهداف.

ويسعى المنتخب المصري الاولمبي إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على البرازيل، والعبور إلى المربع الذهبي، لأول مرة منذ 57 عامًا، حينما احتل الفراعنة المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 1964.

في المقابل، قدم منتخب البرازيل مستويات جيدة في دور المجموعات، وفاز على ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة (4-2)، وتعادل مع كوت دي فوار (0-0) في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بالفوز على السعودية (3-1).

ويأمل المنتخب البرازيلي الاولمبي في استكمال مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، وتكرار إنجاز ريو دي جانيرو 2016، بالحصول على الميدالية الذهبية للمرة الثانية، بعدما نال الميدالية الفضية مرتين لوس أنجلوس 1984، وسيئول 1988، كما حصد البرونزية مرتين ايضًا بكين 2008، وأتلانتا 1996.

الجدير بالذكر أن منتخبا مصر والبرازيل الأولمبيين ألتقيا في مناسبة رسمية واحدة بدور المجموعات بأولمبياد لندن 2012، وانتهت بفوز السليساو على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.