مصر تودع أولمبياد طوكيو بخسارة من البرازيل في ربع النهائي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ودع المنتخب المصري منافسات أولمبياد طوكيو 2020، من ربع النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف وحيد.

سجل الهدف ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من تسديدة أرضية سكنت الشباك، مستغلا تمريرة داخل منطقة الجزاء بعد تمركز سيء من مدافعي الفراعنة.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات اللقاء، ولم يقدم الفراعنة أي خطورة على مرمى راقصي السامبا باستثناء هجمة خطيرة حولها أكرم توفيق برأسه فى اتجاه مرمى البرازيل لكنها مرمى بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات في الدقيقة 13.

وبدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.