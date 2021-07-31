في مباراة ماراثونية.. إسبانيا تتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو بعد الفوزه على كوت ديفوار

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الإسباني في التأهل إلى المربع الذهبي لمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه الكبير على نظيره الإيفواري بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الثمانية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2 /2، إلا أن الفريق الإسباني حسم الفوز في الوقت الإضافي بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

تقدم إيريك بايلي بهدف لأفيال كوت ديفوار في الدقيقة العاشرة من المباراة، قبل أن يتعادل الماتادور الإسباني عن طريق داني أولمو في الدقيقة 30.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، أحرز ماكس آلان جاردل الهدف الثاني للفريق الإيفواري، لكن بعدها بدقيقتين خطف رافاييل مير فيسينتي هدف التعادل القاتل لإسبانيا.

وفي الوقت الإضافي أحرز ميكيل اويارزابال الهدف الثالث لإسبانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 98 ثم تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 117 و120.