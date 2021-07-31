البرازيل تتقدم على الفراعنة في الشوط الأول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والبرازيل فى الدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو، بتقدم راقصي السامبا بهدف نظيف.

سجل الهدف ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من تسديدة أرضية سكنت الشباك، مستغلال تمريرة داخل منطقة الجزاء بعد تمركز سيء من مدافعى الفراعنة.

وبدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات الشوط، ولم يقدم الفراعنو أي خطورة على مرمى راقصي السامبا باستثناء هجمة خطيرة حولها أكرم توفيق برأسه فى اتجاه مرمى البرازيل لكنها مرمى بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات في الدقيقة 13.