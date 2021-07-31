لماذا تنازل أحمد حجازي عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي لـ رمضان صبحي أمام البرازيل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

منح أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأولمبي شارة القيادة لزميله رمضان صبحي في المباراة المقامة حالياً أمام البرازيل، في ربع نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وقال زغلول صيام، المنسق الإعلامي للمنتخب، إن أحمد حجازي وعد رمضان صبحي بمنحه شارة القيادة حال التأهل لدور الثمانية.

وأضاف المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع"، أن حجازي أكد أن تنازله عن شارة القيادة لرمضان صبحي تقديراً له على المجهود الذى بذله رمضان وقيادته للمنتخب الأوليمبي للفوز بأمم أفريقيا 2019 وكان قائد الفريق وقتها، ودوره مع باقي اللاعبين في التأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو.

ودخل المنتخب المصري الأولمبي مباراة اليوم أمام البرازيل بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

ومنح المدير الفني للبرازيل تذكار إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ودخل الثنائى في وصلة ضحك وحديث جانبي قبل إنطلاق المباراة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي حقق المنتخب الأولمبي الفوز على نظيره البرازيلى في القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التي تشارك ستشارك في مباراة اليوم.