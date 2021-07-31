شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستهدف ضم 3 لاعبين من الزمالك بدون "جنش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الاتحاد السكندرى فى ضم 3 لاعبين من الزمالك، وهم محمد أشرف روقا ومحمد عبد السلام وياسين مرعى لاعبى الفريق، على أن تحسم إدارة الزمالك مع زعيم الثغر شكل الصفقة بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الصفقة شهدت عرض محمود جنش حارس الزمالك على زعيم الثغر من قبل وسطاء إلا أن إدارة الناديين لم تحسما أى حديث بشأنه حتى الآن، خاصة أن الاتحاد حدد متطلباته فى البداية بالحصول على عبد السلام وروقا ومرعى.

فيما يمتلك محمد عبد السلام، مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبي، عرضا آخر من المصرى البورسعيدى والذى يرغب فى الحصول على خدماته ضمن صفقة انتقال كريم العراقى ظهير المنتخب الأولمبى والمصرى إلى الزمالك، ولم تطور مفاوضات الزمالك مع المصرى والاتحاد إلى مرحلة الحسم حيث من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحرك الزمالك لحسم صفقاته إضافة إلى حسم موقف اللاعبين بالفريق.

فيما يخوض فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، مباراة ودية اليوم السبت، مع فريق المجد السكندرى، خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعدما خاض الفريق مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثانى وفريق أبها السعودى.

وفاز الزمالك فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت يوم الإثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها الفريق أيضًا بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة استعداداته فى المعسكر الحالى، قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم.

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول الدورى الجديد غدًا الأحد بعد تأجيله عقب تأهل مصر لمواجهة البرازيل فى دور ربع النهائى من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، كما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندرى، خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.