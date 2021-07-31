شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال شوقي غريب للاعبي المنتخب الأولمبى بعد الهزيمة أمام البرازيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، باللاعبين فى وسط الملعب عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد والخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو، وحرص غريب على توجيه الشكر للاعبين وعلى المجهود المبذول خلال الفترة الماضية.

وأكد غريب للاعبى المنتخب أن الخسارة أمام البرازيل أحد المنتخبات المرشحة لميدالية ذهبية أمر إيجابى، موجهاً الشكر للاعبين والثلاثى الكبار "أحمد حجازى ومحمد الشناوى ومحمود حمدى الونش"، وأنهم كانوا إضافة للمنتخب فى الأولمبياد، وطالبهم بالمحافظ على علاقتهم ببعض كلاعبين خاصة أنهم سيكونوا عناصر المنتخب الأول فى الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.