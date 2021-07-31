شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى: لسنا راضين عن الأداء أمام البرازيل.. ومنح الشارة تكريم لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حجازى، قائد منتخب مصر الأولمبى، أن لاعبى المنتخب غير راضين عن الأداء أمام البرازيل اليوم، موضحا أنهم فى الوقت نفسه بذلوا قصارى جهدهم فى البطولة وحاولوا إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأضاف حجازى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه فضل منح شارة الكابتن اليوم لرمضان صبحى تكريماً له بعد ظهوره بمستوى جيد للغاية أمام أستراليا، مشيراً إلى أنه جاء لمساعدة الفريق وكانت الروح مثالية داخل المعسكر طوال البطولة.

وأشار قائد المنتخب الأولمبى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز مع منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، الذى يستعد لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وودع منتخب مصر الأولمبى أولمبياد طوكيو اليوم بعد الخسارة بهدف نظيف أمام البرازيل، وشهدت بداية المباراة استحواذا وسيطرة على الكرة من جانب البرازيل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى حارس الفراعنة، بينما هدد منتخب مصر مرمى راقصى السامبا فى الدقيقة 13 من هجمة خطيرة حولها أكرم توفيق برأسه فى اتجاه مرمى البرازيل لكنها مرمى بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات.