شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه الـ5 فى تجمع عائلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد ناجى جدو، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده ابنه الـ5، اليوم السبت، ونشر جدو عدداً من الصور الخاصة من الاحتفال العائلى وعلق على الصور التى نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد".



احتفال جدو بعيد ميلاد ابنه

والتقط محمد ناجى جدو، صور تذكارية مع زوجته وأبنائه احتفالًا بعيد الميلاد، وظهر فى إحدى الصور أمام تورتة باللون الأحمر مزينة بشمعة تحمل رقم 5، وهو عمر ابنه، فيما وضعت بجوارها تورتة أخرى باللون الأزرق مزينة بشمعة تحمل رقم 9.



اسرة جدو

ويشار إلى أن محمد ناجي جدو لاعب الأهلي والجونة ومنتخب مصر السابق، أعلن - فى وقت سابق - اعتزال كرة القدم بداية من أول العام بعد مسيرة احترافية كبيرة.

وعلق اللاعب الملقب بـ"أفضل بديل" حذاءه بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات والتجارب المثيرة حيث لعب بالدوري الإنجليزي وتوّج ببطولة أفريقيا عام 2010 مع منتخب مصر، وحقق دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي.



جدو وابنه

وقال جدو - حينها - عبر حسابه على تويتر: "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، أنا محظوظ أني حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعًا".



احتفال بأسرة جدو

محمد ناجي جدو ابن محافظة البحيرة بدأ مشواره في مركز شباب حوش عيسى حينما كان في سن 17، لفت نظر أحد المراسلين الذي نصح رئيس نادي ألعاب دمنهور الذي تعاقد معه بمبلغ 5 آلاف جنيه.

تعاقد معه هشام التركي مسئول التعاقدات بنادي الاتحاد السكندري مقابل 350 ألف جنيه، ليلعب مع زعيم الثغر في موسم 2005/2006.

انتقل إلى نادي أم صلال على سبيل الإعارة ثم عاد إلى نادي الاتحاد السكندري، وبعد العودة استدعاه حسن شحاتة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتألق بشكل رائع وانضم بعدها للأهلي بعد صراع مع الزمالك.

وتوج ببطولة أفريقيا مع الأهلي عام 2012 وسجّل هدفا رائعا في المباراة النهائية أمام الترجي، بعدها انتقل إلى هال سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة في 2013، ومن ثم عاد إلى الأهلي في 2014، انضم بعدها إلى الإنتاج الحربي بعد استغناء الأهلي عن خدماته بعد إصابة طويلة، ومن ثم لعب لأندية المقاولون العرب والجونة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة رائعة من جدو في الملاعب.

ولعب جدو 327 مباراة سجل 63 هدفا وصنع 13 آخرين.