شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لميس نصير لاعبة الطائرة: رشدى أباظة نجمى المفضل وبحب أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "لميس نصير" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى الأهلى والصيد، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والطبخ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المندى والبشاميل.

من نجمك المفضل؟

رشدى أباظة.

من مطربك المفضل؟

أم كلثوم ومحمد منير.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مصممة أزياء

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

مش هستخدم العنف.. هتجاهل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

نيللى كريم

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

أنا متجوزة شخص مش رياضى.