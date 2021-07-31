الامارات | هجوم على حافلة فريق لكرة القدم في الصومال ومقتل 5 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على حافلة فريق لكرة القدم في الصومال ومقتل 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت أمس حافلة صغيرة تقل فريقا محليا في مدينة كيسمايو الصومالية، لهجوم إرهابي بحسب وسائل الإعلام الصومالية، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمس أشخاص. ويتعلق الأمر بفريق "جي سي سي أي"، حيث أصيب أكثر من 12 لاعبا أيضا في الحادث. وقال ضابط الشرطة الصومالية صادق محمود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم للعب مباراة في الدوري المحلي وقت الانفجار القوي". وأضاف "لا نعرف الدافع وراء الهجوم. لكننا نعتقد أن حركة الشباب الإرهابية تقف وراء ذلك".

وجاء التفجير الإرهابي، في وقت كان جميع اللاعبين في الحافلة الخاصة بالفريق أثناء انتقالهم لمدينة جوبالاند لخوض مباراة ودية استعدادا لبداية الموسم الجديد. وأشارت وسائل إعلام صومالية إلى أن الحافلة كانت مفخخة، وانفجرت أمام مركز لشرطة مدينة كيسمايو الساحلية. وتزامنت الحادثة مع انطلاق الدوري المحلي لكرة القدم بولاية جوبالاند.

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