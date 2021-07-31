«أولمبياد طوكيو».. كوت ديفوار «تصمد» أمام إسبانيا للدقيقة 55 والتعادل 1-1.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يصمد منتخب كوت ديفوار أمام نظيره منتخب إسبانيا للدقيقة ال55 من عمر الشوط الثاني ومازالت النتيجة 1-1، الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما على ملعب مياجي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو.

افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل مبكرا في شباك إسبانيا، عن طريق إيريك بايلي في الدقيقة العاشرة.

وأدرك منتخب إسبانيا التعادل عن طريق داني أولمو، في الدقيقة 30، من عمر اللقاء.

وشهد تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي لمواجهة كوت ديفوار، عودة مينجويزا للمشاركة أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة العضلية، التي تعرض لها أمام منتخب مصر، في الجولة الأولى، من دور المجموعات.

وبدأ منتخب إسبانيا مباراة كوت ديفوار بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مينجويزا، جارسيا، باو توريس، ميراندا.

خط الوسط بيدري، ميكيل ميرينو، مارتين زوبيمندي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، أويارزابال.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو، كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب كوت ديفوار بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط أيضا.