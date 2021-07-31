بث مباشر.. مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر - تتوجه أنظار المصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة إلى طوكيو، اليوم السبت، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب الفراعنة ونظيره البرازيلي، في دور الثمانية من منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

والمواجهة هي الثالثة بين المنتخبين في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعد الأولى في طوكيو أيضا عام 1964 التي انتهت بالتعادل 1-1، والثانية في نسخة لندن عام 2012 حيث خسرت مصر بنتيجة 2-3.

وفي إطار الاستعداد للألعاب الأولمبية الحالية، واجه الفراعنة "راقصي السامبا" وديا، وانتهى اللقاء بفوز المصريين بهدفين مقابل هدف.

موعد المباراة

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب البرازيل في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، وستنقل عبر قناة bein sports 7 hd المشفرة.

ويقدم لكم «»، خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر والبرازيل اليوم في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام أحداثها على ملعب مدينة سايتاما اليابانية.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء المرتقب بين مصر والبرازيل عبر قناة قناتي «Bein sports HD 7» المشفرة، على تردد 12604 أفقي، والكأس 3 القطرية المشفرة على تردد 11919 أفقي، وسيتولى التعليق على المباراة التونسي رؤوف خليف، والمصري أحمد الطيب.

من المتوقع أن يبدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أسامة جلال.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد فتوح، كريم العراقي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ أندريه جاردين، المدير الفني للبرازيل، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش.

خط الوسط: برونو جيمارايش، دوجلاس لويز، كلاودينيو.

خط الهجوم: ريتشارليسون، أنتوني، وماتيوس كونيا.

بث مباشر: