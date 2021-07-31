مضرب: ديوكوفيتش الغاضب يضيّع البرونزية

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طوكيو : في أقل من 24 ساعة، خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثاني مبارياته في المنافسات الفردية بكرة المضرب، عندما سقط المصنف أول عالمياً أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا 4 6، 7 6 (8/6)، و3 6، ليحرز الأخير برونزية أولمبياد طوكيو السبت.

وكان وصل حلم الغراند سلام الذهبي التاريخي إلى نهايته بالنسبة للصربي بعدما سقط في الامتحان ما قبل الأخير أمام الألماني ألكسندر زفيريف، الذي أنهى حلم ديوكوفيتش في أن يصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يحقق التتويج بالبطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، للمرة الأولى منذ إنجاز مواطنته شتيفي غراف في العام 1988.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ديوكوفيتش، صاحب العشرين لقباً في الغراند سلام، مباراتين فرديتين متتاليتين، منذ هزيمته أمام النمسوي دومينيك تيم والسويسري روجيه فيدرر في بطولة الماتسرز الختامية (ايه تي بي) عام 2019.

وفقد ديوكوفيتش رباطة جأشه في المواجهة التي استمرت على مدار ساعتين و47 دقيقة السبت وسط حرارة طوكيو الخانقة، إذ قام بتحطيم مضربه خلال المجموعة النهائية.