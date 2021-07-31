شريف إكرامى مشيدا بحارس منتخب مصر: "مهما كانت النتيجة.. أسد يا شناوى"

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القاهرة - سامية سيد - أشاد شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، بالنجم محمد الشناوى، حارس المنتخب الأولمبى، وتصدياته الرائعة خلال المباراة المقامة حاليا، ضمن لقاءات دور الثمانية من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، مؤكدا أنه رجل المباراة ومهما كانت النتيجة فإنه "أسد".

وكتب إكرامى، عبر حسابه على تويتر: "Man of the match.. مهما كانت النتيجة.. أسد يا شناوى".





وواصل محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر التألق فى أولمبياد طوكيو، بعد التصدى للعديد من فرص الأهداف المؤكدة أمام البرازيل فى المباراة المقامة حاليا، ضمن مواجهات دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتقدم المنتخب البرازيلى بهدف على منتخب مصر الأوليمبى فى الدقيقة 36 عن طريق ماتيوس كونيا.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة الكابتن لرمضان صبحى بناء على وعد سابق من حجازى بأنه فى حالة التأهل سيمنح رمضان شارة الكابتن فى دور الـ8.