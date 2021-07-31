شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسام زايد تغادر القاهرة الليلة للمشاركة بمنافسات الدراجات بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة فى الحادية عشرة مساء اليوم اللاعبة ابتسام زايد نجمة المنتخب الوطني للدراجات، للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بصحبة محمد ابراهيم مدرب المنتخب الوطني للدراجات.

وكان الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، قد التقي باللاعبة ابتسام زايد ومدربها محمد إبراهيم مساء أمس، بمقر الاتحاد المصري، وطالبهما خلال اللقاء ببذل أقصي جهد لتقديم أداء قوى ومشرف والمنافسة بقوة للحصول علي ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو.

وحرص الدكتور وجيه عزام على توفير كل الدعم المادي والمعنوي لبطلة مصر في مهمتها الوطنية لتقديم اداء قوي يليق وسمعة الرياضة المصرية والمنافسة علي ميدالية اولمبية لرفع علم مصر في طوكيو.