شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. قصة انتقال ياسر ريان للأهلي أمام محل حلويات فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف ياسر ريان نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق كواليس انتقاله من نادي المنصورة للقلعة الحمراء فى المفاوضات التى وصفها بالمثيرة، وقال ياسر ريان فى تصريحات إذاعية : "من صغرى وأنا بحب الأهلى ومش حب عادى، أنا مثلا مش بتفرج على أى فريق إلا الأهلى وكان زمان لو الخطيب ملعبش مزاجى يتعكر طول اليوم، ولما روحت المنصورة ولعبت وتألقت كان حلم عمرى ألعب فى الأهلى".

ويضيف ياسر ريان : "دخل الزمالك فى مفاوضات ضمى وسألونى فى المنصورة قولتلهم مش هلعب غير فى الأهلى، لقيت المهندس عدلى القيعى بيكلمنى، وسألني : تحب تلعب فى الأهلى " قولتله طبعا، ..قالى هنتقابل فى طنطا عند السيد البدوى فى كشك هناك بتاع حلويات استنانى هناك.. روحت لقيت عند السيد البدوى 50 كشك حلويات بقيت مش عارف أعمل إيه ومفيش تليفونات ولا أى حاجة، لحد ماشوفتو جاى هو والمهندس إبراهيم المعلم".

وتابع نجم الأهلى الأسبق: "مسئولى الزمالك رفعوا العرض للمنصورة فقرر عدلى القيعى أن يخفينى عن الأنظار وبالفعل نمت عنده فى البيت يومها وقدم الأهلى عرضاً للمنصورة مقابل 350 ألف جنيه وتنازلت عن 30 ألف جنيه مستحقاتى للمنصورة ووقعت فى بيت الراحل العظيم صالح سليم بحي الزمالك ، والراحل طارق سليم لما عرف أنى اتنازلت حباً فى الاهلى قدرنى أوى".