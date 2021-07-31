شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية، وحرص المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون على خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية فى المران الصباحى على أن يتم تعويض المران المسائى بالمباراة الودية.
ويواجه الزملك فريق المجد السكندرى على ملعب فندق الإقامة فى الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن التحضيرات بمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.
وفاز الزمالك فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت يوم الإثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها الفريق أيضًا بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة استعداداته فى المعسكر الحالى، قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم.
فيما يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وإسلام جابر جناح الفريق، للاعتماد على أحدهما فى المباراة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى تم تأجيلها نظرًا لتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الثمانية فى أولمبياد طوكيو، حيث تأتى المفاضلة التى يجريها كارتيرون نظرا لحاجته للدفع بواحد من الثنائى إلى جانب زيزو وأشرف بن شرقى فى الخط الأمامى لتعويض غياب يوسف أوباما عن المباراة الرسمية المقبلة والذى يأتى غيابه للإيقاف.
وكان الأقرب أن يعتمد كارتيرون على جهود شيكابالا فى التشكيل الأساسى إلا أن الإصابة التى تعرض لها الأخير ثم تعافيه منها وعودته مؤخرًا للمشاركة فى تدريبات الفريق أدت إلى تجهيز إسلام جابر ومع عودة شيكابالا للمشاركة بالأمس مع الزمالك فى ودية أبها السعودى جعلت كارتيرون فى حيرة من أمره بشأن اختيار لاعبا منهما وهو ما سيحسمه خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول الدورى الجديد عقب مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل، التى ستجمع بينهما يوم غدًا السبت، ضمن منافسات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، كما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندرى، خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.