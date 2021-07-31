شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: طريقة وحيدة لإيقاف هداف البرازيل وعمار أجبر غريب على مشاركته أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الطريق الوحيدة لإيقاف تشارليسون هداف البرازيل هو اللعب عليه بطريقة "المان تو مان" عليه، خاصة أن الفراعنة يلعبون بـ3 مدافعين، وبالتالي فمن الممكن تخصيص مدافع لإيقاف خطورته.

وقال طارق السيد في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "عمار حمدي أجبر الجهاز الفني على الدفع به أساسياً بعد تألقه في مباراة استراليا، أرى أن الجهاز الفني كان على حق بابقاء صلاح محسن على دكة البدلاء وعدم الدفع به أساسياً بعد اعتراضه على التغيير في مباراة استراليا الماضية"

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة البرازيل، بعد قليل، فى منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليو