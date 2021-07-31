شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس منح حجازى شارة قيادة المنتخب لرمضان صبحى أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر كواليس تنازل أحمد حجازى عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي لرمضان صبحي فى مباراة البرازيل المقامة حاليا بدور الـ8 بأولمبياد طوكيو 2020، وأكد زغلول صيام المنسق الإعلامي للمنتخب أن حجازى وعد رمضان بمنحه شارة القيادة حال التأهل لدور الثمانية.

وأضاف المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي أن حجازي أكد أن تنازله عن شارة القيادة لرمضان صبحي تقديراً له على المجهود الذى بذله رمضان وقيادته للمنتخب الأوليمبي للفوز بأمم أفريقيا 2019 وكان قائد الفريق وقتها ، ودوره مع باقي اللاعبين في التأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة البرازيل، بعد قليل، فى منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

كما منح المدير الفني للبرازيل ، تذكار إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ودخل الثنائى في وصلة ضحك وحديث جانبي قبل إنطلاق المباراة.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.

كما عقد الثلاثى محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش أكثر من جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على مواصلة الروح القتالية أمام البرازيل وبذل قصارى جهدهم أمام راقصى السامبا من أجل المنافسة على إحدى الميداليات الثلاث.