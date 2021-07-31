شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والبرازيل.. أحمد حجازي يتنازل عن شارة قيادة المنتخب لرمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنازل أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي عن شارة القيادة إلى رمضان صبحي أمام البرازيل، بعدما كان يحملها حجازي فى المباريات الثلاث الماضية أمام إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة البرازيل، بعد قليل، فى منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

كما منح المدير الفني للبرازيل ، تذكار إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ودخل الثنائى في وصلة ضحك وحديث جانبي قبل إنطلاق المباراة.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.

كما عقد الثلاثى محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش أكثر من جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على مواصلة الروح القتالية أمام البرازيل وبذل قصارى جهدهم أمام راقصى السامبا من أجل المنافسة على إحدى الميداليات الثلاث.