شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي وفتوح يمنعان هدفين للمنتخب البرازيلي فى مرمى الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي فى الدقيقة 23 لتسديدة قوية للغاية من ريتشارلستون مهاجم منتخب البرازيل ، وهداف الفريق بـ5 أهداف.

شهدت الدقيقة العاشرة أول فرصة حقيقة لمنتخب مصر الأولمبي بعد أكثر من تمريرة بين رمضان صبحي وعمار حمدي وكريم العراقي، تصل إلى أكرم توفيق الذى يقابلها برأسية رائعة تخرج بجوار القائم الأيسر لمرمي البرازيل بقليل في أول فرصة حقيقة للمنتخب الأوليمبي.

بدأ شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مباراة البرازيل، بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

كما منح المدير الفني للبرازيل ، تذكار إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ودخل الثنائى في وصلة ضحك وحديث جانبي قبل إنطلاق المباراة.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.