شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منافسات البعثة المصرية فى الأولمبياد غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الأحد، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات غدا "كرة اليد وسلاح الشيش وتنس الطاولة والمصارعة".

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية:

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

4:00 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 (يتم تحديد موعد المنافسات تحديدا في وقت لاحق) وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:00 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:00 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال