شريف إكرامي: "أسد يا شناوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره البرازيلي، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب إكرامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "رجل المباراة مهما كانت النتيجة".

واختتم حارس مرمى بيراميدز: "أسد يا شناوي".

وتشهد مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل، تألق كبير من محمد الشناوي الذي دافع عن مرمى المنتخب ومنع السيلساو من تسجيل عديد من الأهداف.