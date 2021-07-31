البرازيل تفتتح التسجيل في شباك مصر بالأولمبياد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

افتتح ماتيوس كونها لاعب منتخب البرازيل الأولمبي، أهداف مباراة منتخب السيليساو أمام المنتخب الأولمبي المصري.

ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره البرازيلي، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن كونها من تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة للبرازيل وصلت الكرة عند ريتشارليسون الذي مرر الكرة إلى كونها دون رقابة من الدفاع، ليسدد اللاعب البرازيلي الكرة بسهولة داخل شباك محمد الشناوي حارس المنتخب الأولمبي.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والبرازيل، يلتقي مع الفائز من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية، في نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.