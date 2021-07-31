الخليج 365 يكشف سبب ارتداء رمضان صبحي لشارة قيادة المنتخب أمام البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حمل النجم رمضان صحبي، شارة قيادة المنتخب الأولمبي، في مواجهة البرازيل في دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو".

ويلتقي المنتتخب الأولمبي بنظيره البرازيلي في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحمل فيها رمضان صبحي شارة قيادة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وبحسب مراسل الخليج 365 فإن أحمد حجازي تنازل عن شارة القيادة، بعدما وعد رمضان صبحي، أنه في حالة وصول المنتخب إلى ربع النهائي سيحصل على شارة القيادة، والأمر تم بشكل ودي للغاية في ظل تقدير حجازي لرمضان صبحي.

وكان أحمد حجازي مدافع المنتخب، هو من يقود المنتخب الأولمبي في أول 3 مباريات في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.