شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي أمام البرازيل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع