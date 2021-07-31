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شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي أمام البرازيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل المنتخب لمباراة البرازيل في الأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر ونظيره البرازيل في مباراة ربع نهائي منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي.

واستبعد شوقي غريب كلاً من: محمد صبحي - كريم فؤاد - محمد عبدالسلام - عبد الرحمن مجدي.

تشكيل مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي.

الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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