نتيجة مباراة اسبانيا وكوت دي فوار في اولمبياد طوكيو 2020.. كوارث الدفاع تحبط مغامرة الأفيال

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وكوت دي فوار لحساب ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

احبط الدفاع الكارثي مغامرة منتخب كوت دي فوار في منافسات ربع نهائي كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020، بعدما كلفه الخسارة أمام اسبانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد للأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على ملعب مياجي بمدينة ريفو.

وتأخر المنتخب الاسباني في النتيجة مرتين خلال الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يقلب الطاولة في الأشواط الإضافية ويسجل هدفين متتاليين.

تقدم المدافع إيريك بايلي بالهدف الأول لمنتخب كوت دي فوار في الدقيقة العاشرة، بعدما قابل عرضية أتت من ماكس جراديل من الركنية، بتسديدة سكنت شباك الحارس سيمون.

وعدل منتخب اسبانيا النتيجة في الدقيقة (30)، عن طريق داني أولمو الذي استغل خطأ مدافع كوت دي فوار في إعادة كرة عرضية إلى الحارس، وسدد كرة قوية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-1).

واستمر التعادل الإيجابي قائم بين المنتخبين حتى الدقيقة (90)، حينما خطف ماكس جراديل هدف التقدم الثاني لمنتخب كوت دي فوار بتسديدة قوية من زاوية صعبة خدعت سيمون واستقرت في شباكه.

وكلف الدفاع منتخب كوت دي فوار هدف التعادل من جديد لصالح المنتخب الاسباني في الدقيقة (90+3)، حين فشل في إبعاد كرة سهلة داخل منطقة الست ياردات سددها رفائيل مير فيسينتي في الشباك.

واصل الدفاع الإفواري كوارثه في الشوط الإضافي الأول، حيث أرتكب المدافع إيريك بايلي خطأ داخل منطقة الجزاء كلف الأفيال ضربة جزاء في الدقيقة (98)، تولى المتخصص ميكيل اويارزابال تنفيذها بنجاح وتقدم لإسبانيا في النتيجة لأول مرة في المباراة (3-2).

وأضاف المهاجم رفائيل مير فيسينتي الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب اسبانيا في الدقيقة (116)، حينما تسلم كرة على الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية من زاوية صعبة سكنت شباك، لتنتهي المباراة بفوز اللاروخا على الأفيال بنتيجة (4-2).