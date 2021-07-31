صفقات الزمالك | مفاوضات مع سموحة لإتمام صفقة تبادلية

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي سموحة، لإتمام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق السكندري والمُعار لأهلي طرابلس الليبي حسام حسن.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم سموحة حسام حسن، بعد تألقه خلال الموسم الجاري مع الموج الأزرق وسجل 9 أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أنه خرج معارًا لفريق أهلي طرابلس الليبي، ونجح في تسجيل 3 أهداف معه حتى الأن.

ويريد الزمالك إقحام حسام حسن في صفقة تبادلية مع سموحة، في ظل رغبة الأخير بالتعاقد مع جناح الأبيض والمعار للبنك الأهلي كريم بامبو، والذي تألق مؤخرًا وسجل 6 أهداف منهم 5 في أخر 5 مباريات.

وطلب نادي سموحة التعاقد مع كريم بامبو، بالإضافة إلى التخلي أيضًا عن خدمات لاعب الزمالك الحالي والمعار له مصطفى فتحي، بعدما تألق مؤخرًا مع الموج الأزرق وبات هداف الفريق برصيد 10 أهداف وينافس على لقب هداف الدوري المصري.

ورفض الزمالك إقحام مصطفى فتحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري في الصفقة، في ظل رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون في عودته للقلعة البيضاء، ودفع مبلغ مادي أو الحصول على خدمات لاعب آخر من الأبيض.