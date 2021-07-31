صفقات بايرن ميونخ | بعد عودة أودريوزولا إلى مدريد ناجلسمان يخطط لخطف ظهير برشلونة

أبدى الألماني جوليان ناجلسمان، مدرب نادي بايرن ميونخ رغبته في التعاقد مع صفقة جديدة من صفوف نادي برشلونة، وتحديدًا من أجل دعم مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل.

وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن ناجلسمان يرغب في ضم واحد من الثنائي الكتالوني، سيرجينو دست أو سيرجي روبيرتو وهما لاعبان يعجبان أيضًا النادي الألماني، وذلك بعد عودة ألفارو أودريوزولا إلى ريال مدريد بعد نهاية إعارته الموسم الماضي.

وطالب ناجلسمان من إدارة النادي البافاري التعاقد مع أحد ظهيرى الفريق الكتالوني ، خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، ليكون الظهير الأيمن البديل لـ بنجامين بافارد في الموسم المقبل.

وسيحاول نادي بايرن ميونخ استغلال الوضع المالي الحالي لنادي برشلونة واضطراره للتخلص من بعض لاعبيه في الانتقالات الحالية، وذلك من أجل التعاقد مع تدعيم جديد في مركز الظهير الأيمن.

ويخطط نادي بايرن ميونخ لتقديم عرض بإستعارة أحد اللاعبين لمدة موسم مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل، وذلك في ظل محاولة نادي برشلونة تخفيض رواتب لاعبيه.