صفقات برشلونة | أسباب جديدة تُجبر كومان على الاحتفاظ بـ كوتينيو وجريزمان

قرر الرئيس الجديد لنادي برشلونة جوان لابورتا، التراجع عن قرار حاسم بشأن مصير الثنائي أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكان رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا يريد التخلص بقوة من جريزمان وكوتينيو، لخفض رواتب الفريق من أجل تسجيل عقد ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة قرر الاحتفاظ بالثنائي “جريزمان، وكوتينيو” ، وليس لديه نية للتفاوض على خروجهما، إلا في حالة وصول عرض لا يمكن رفضه.

وأشارت إلى أن المدرب رونالد كومان، يعتقد أن جريزمان وكوتينيو، يمكن أن يكونا لاعبين مهمين في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن كومان أعجب بأداء جريزمان خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد، حيث ظهر المهاجم الفرنسي متحمسًا، كما قام بلفتة رائعة، بعد أن منح زميله الجديد ديباي، الفرصة لتنفيذ ركلة جزاء أمام جيرونا، الأمر الذي أحبه المدرب الهولندي كثيرًا.

ويراهن كومان أيضًا على استعادة كوتينيو لمستواه في الموسم المقبل، بعد التعافي من إصابته في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

وكان كوتينيو انضم لبرشلونة قادماً من ليفربول الإنجليزي في يناير الثاني 2018، قبل أن يلحق به جريزمان في صيف 2019، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقتين كلفتا إدارة كامب نو، المتخمة حالياً بالديون، 240 مليون يورو، بواقع 120 مليونًا لكل لاعب.