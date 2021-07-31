صفقات الهلال | النصر يزاحم الزعيم على مدافع القادسية والمنتخب الأولمبي

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اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع لاعب القادسية ومنتخب السعودية الأولمبي خليفة الدوسري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما ظهر اللاعب بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
وبات المدافع الشاب خليفة الدوسري قريباً جداً من الانتقال لنادي الهلال، فيما تنتظر إدارة القادسية العرض الرسمي المادي المكتوب من قبل نظيرتها في الزعيم، من أجل حسم الأمور سواء بالموافقة أم الرفض.
ويتنافس أكثر من نادي على ضم الدوسري، ويمتلك القادسية أكثر من عرض من أندية أخرى من بينها النصر السعودي، إلا أن الهلال هو الأقرب، حسبما ورد بصحيفة الشرق الأوسط.
وأبدى الدوسري في وقت سابق رغبته في الانتقال وربط اسمه كثيراً بنادي الهلال إلا أنه ما زال ملتزماً بعقد رسمي مع نادي القادسية الأمر الذي يحول دون التوقيع لأي نادٍ قبل الرجوع لناديه الحالي.
ومن المتوقع ألا توافق إدارة القادسية عن الاستغناء عن خدمات الدوسري بمبلغ يقل عن عشرة ملايين ريال خصوصاً أنه من أبرز الأسماء الشابة في صفوف الفريق ويعد من أبرز المدافعين الصاعدين في المملكة.
وكانت إدارة القادسية قد قررت تجميد مفاوضات الأندية الراغبة في التعاقد مع الدوسري حتى نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي في في أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن الأخضر خرج مبكرًا بدون أي نقطة.
وينتظم الدوسري خلال أيام في تدريبات القادسية، والذي يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى بعد الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.
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