اتحاد جده يعقد صفقة مع الفيصلي لإسقاط الديون المتأخرة

اشترطت إدارة نادي اتحاد جده برئاسة أنمار الحائلي، على نظيرتها الفيصلي السعودي، إسقاط المستحقات المتأخرة من أجل الموافقة على بيع لاعب الفريق عبد المجيد السواط، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقدمت إدارة نادي الفيصلي، طلبًا رسميًا بالتعاقد مع لاعب الفريق عبد المجيد السواط، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

واستقرت إدارة اتحاد جده، على انتقال اللاعب إلى بطل كأس الملك، مقابل المستحقات المتأخرة للفيصلي لدى الاتحاد في صفقتي انتقال حمدان الشمراني، وعبد العزيز البيشي، والملزمة للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وتبلغ مستحقات نادي الفيصلي على الاتحاد نحو 7 ملايين ريال، لم تدفع خلال الفترة الماضية مما ساهم في منع الفريق الغربي من الحصول على الكفاءة في الميركاتو الشتوي الماضي.

ولا يمانع المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، في انتقال اللاعب إلى الفيصلي، إذ أن فرص السواط في تمثيل الفريق في الموسم الجديد تبدو ضئيلة، خاصة وأنه لم يشارك سوى 11 مباراة كان في أغلبها احتياطيًا.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة السعودي، أعلن تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالمجيد السواط قادمًا من نادي التعاون السعودي، خلال الميركاتو الشتوي 2020، لمدة 3 مواسم.