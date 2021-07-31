قطر تودع "الكأس الذهبية" إثر خسارتها أمام أمريكا

المنامة - ياسر ابراهيم - ودع المنتخب القطري، المشارك ببطاقة دعوة، مسابقة "الكأس الذهبية" لمنطقة "كونكاكاف" لكرة القدم من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام نظيره الأمريكي (0-1) صباح الجمعة.



وأهدرت قطر ركلة جزاء في الشوط الثاني، وتلقت هدفا متأخرا، لتقصي على يد الولايات المتحدة المضيفة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة.



وبلغت الولايات المتحدة، صاحبة المركز الثاني في عدد الألقاب في المسابقة (6 مرات)، المباراة النهائية للمرة الـ12 في تاريخها، وتلاقي الأحد في لاس فيغاس المكسيك حاملة اللقب والأكثر تتويجا في البطولة (11 ) لقبا بينها ثلاثة ألقاب بمسمى كأس أمم الكونكاكاف، قبل تسميتها الجديد الكأس الذهبية اعتبارا من 1991) والتي تغلبت على كندا 2-1.



وكانت المكسيك قد تغلبت على الولايات المتحدة 1-صفر في نهائي نسخة 2019.



والتقى المنتخبان ست مرات في المباراة النهائية، وكان الفوز لصالح المكسيك خمس مرات (1993 و1998 و2009 و2011 و2019)، مقابل خسارة واحدة كانت عام 2007.



عربي 21

