«الموعد.. التشكيل.. القنوات المفتوحة».. مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر - تتوجه أنظار المصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة إلى طوكيو، اليوم السبت، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب الفراعنة ونظيره البرازيلي، في دور الثمانية من منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

والمواجهة هي الثالثة بين المنتخبين في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعد الأولى في طوكيو أيضا عام 1964 التي انتهت بالتعادل 1-1، والثانية في نسخة لندن عام 2012 حيث خسرت مصر بنتيجة 2-3.

وفي إطار الاستعداد للألعاب الأولمبية الحالية، واجه الفراعنة "راقصي السامبا" وديا، وانتهى اللقاء بفوز المصريين بهدفين مقابل هدف.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب البرازيل في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، وستنقل عبر قناة bein sports 7 hd المشفرة.

جدول ترتيب المجموعة

كان منتخب مصر قد نجح في التأهل للدور ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني متصدر المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما جاءت الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل المنتخب الأسترالي الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

وجمع المنتخب المصري نقاطه بعد التعادل أمام إسبانيا بدون أهداف، في مواجهة شهدت تألق ثنائي الكبار محمود حمدي الونش وأحمد حجازي، قبل أن يتعثر الفراعنة أمام الأرجنتين ويسقطون في فخ الهزيمة بهدف دون رد، لكن سرعان ما استفاق نجوم المنتخب وحققوا فوزاً ثميناً على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.

خبرات الكبار

ويأمل المدير الفني شوقي غريب في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، بعدما توج مع منتخب مصر بالميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب عام 2001، كما كان أحد أعضاء الجهاز الفني للفراعنة الذي توج بلقب كأس أمم أفريقيا للكبار ثلاث مرات أعوام 2006 ، 2008 ، 2010. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويعتمد شوقي غريب على خبرات ثلاثي الكبار: الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، لقيادة المنتخب ضد البرازيل من أجل تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة العبور لنصف النهائي.

القناة المفتوحة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والبرازيل اليوم في إطار منافسات ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو 2020، والتي سوف يحتضنها ملعب سايتاما في اليابان، وتنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من لقاء المكسيك ضد كوريا الجنوبية في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل على قناة Bein sports HD 7 المشفرة، وترددها 12604 أفقي، بتعليق التونسي رؤوف خليف، بالإضافة إلى قناة الكأس 3 المشفرة وترددها 11919 أفقي، بتعليق المصري أحمد الطيب.

وسينقل اللقاء أيضاً عبر قناة TRT SPORT HD التركية المفتوحة، وترددها على القمر الصناعي النايل سات: 11096 أفقي، وعلى القمر يوتلسات: 10803 أفقي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، إلى الأولمبياد بعد الفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، عام 2019 على حساب منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

واستطاع الفراعنة مواصلة أحلامهم بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد عبور دور المجموعات، باحتلال وصافة المجموعة الثالثة خلف المنتخب الإسباني، برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع الماتادور سلبياً، والفوز على أستراليا بثنائية نظيفة سجلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.

ويتواجد المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب عن النسخة السابقة، التي احتضنتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وكانت آخر مشاركات المنتخب المصري الأولمبي في لندن 2012، وانتهت في دور الثمانية على يد المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة.